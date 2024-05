Traficante é preso na ERS-030

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados no sábado (11), após receberem informações de que um automóvel estaria vindo do Vale do Rio dos Sinos em direção ao Litoral Norte gaúcho com uma quantia de drogas. Após buscas na região, o veículo, um GM Montana, foi localizado e abordado no quilômetro 87 da ERS-030, em Osório.

Com auxílio de cães farejadores, os policiais conseguiram encontrar no carro um tijolo de maconha, pesando 600 gramas, e mais um tablete de cocaína, pesando mais de 1,5 quilo. Além dos entorpecentes, foram apreendidos dois aparelhos celulares. O condutor do veículo, de 45 anos, acabou sendo preso em flagrante. O homem, que já tinha antecedentes por tráfico, foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.