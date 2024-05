Rodoviária de Osório vira ponto de embarque para linhas interestaduais e internacionais

Passada duas semanas da chuvarada que causou estragos em boa parte do Estado, o cenário segue praticamente o mesmo em diferentes cidades. Um exemplo é Porto Alegre, que segue com boa parte embaixo d’água, incluindo a Estação Rodoviária. Após o cancelamento de todas as linhas de ônibus, na semana passada, algumas linhas foram implantadas para que as pessoas pudessem se deslocar da capital, em direção ao Litoral Norte.

O trabalho é realizado pelas empresas Unesul, Palmares e Ouro e Prata. O embarque e desembarque em Porto Alegre acontece no Terminal Antônio de Carvalho (Terminal da Agronomia), localizado na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia. Os bilhetes podem ser adquiridos no site das empresas ou diretamente no Terminal, antes do embarque.

Já em relação as linhas intermunicipais e internacionais, na sexta-feira (10), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) comunicou que a Rodoviária de Osório passará a receber os ônibus com destinos a outros estados do país. O local, que já servia como ponto para embarque e desembarque, também disponibilizará um local para a venda das passagens. A empresa Penha, por exemplo, realizará linhas para cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, entre outros estados. Os ônibus sairão de Osório nos seguintes horários: 0h e 15min, 14h e 15min, 19h e 21h e 45min (mais informações em www.nspenha.com.br).

De acordo com a ANTT, as empresas que faziam as linhas para fora do Rio Grande do Sul foram orientadas a se deslocarem para Osório, onde irão pegar os passageiros, e depois seguir viagem para os respectivos destinos. Vale ressaltar que, antes disso, os ônibus estavam parando na BR-290 (Freeway), obrigando os passageiros a se deslocarem até à ERS-118. Agora, as empresas deverão utilizar a BR- 040 para o deslocamento, desviando o trânsito da Freeway, rota utilizada por socorristas, ambulâncias e agentes que estão atendendo a situação emergencial.