Rodeio de Osório acontecerá em junho

OSÓRIO – Marcado para acontecer entre 29 de maio e 02 de junho, o 40º Rodeio Crioulo Internacional de Osório precisou ser adiado, em virtude da catástrofe que atinge todo o RS. Após a prefeitura adiar a realização do Rodeio, acatando o pedido do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o prefeito Roger Caputi anunciou na manhã da última sexta-feira (10), a nova data para o evento, o qual acontecerá no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva.

Em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, Roger afirmou que o Rodeio acontecerá entre os dias 26 e 30 de junho. A decisão foi tomada durante reunião realizada em seu Gabinete. O encontro contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Neimar Pacheco, e representantes da organização de todas as áreas do Rodeio.

Na reunião também foram debatidas ações sociais que serão realizadas durante o evento para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes. De acordo com o secretário Neimar, a ideia é de que todas as entidades participantes, assim como o público que irá acompanhar o Rodeio, realize a doação de donativos os quais serão enviados aos desabrigados. Ainda segundo ele, a programação divulgada anteriormente seguirá a mesma, com a possibilidade da presença de outros artistas. Lembrando que estão confirmadas as seguintes apresentações: Grupo Carqueja; Jairo Lambari e Jorge Guedes & Família; Elton Saldanha; César Oliveira e Rogério Melo; e Guri de Uruguaina.

Nos 40 anos de Rodeio, também estão previstas diversas homenagens aos realizadores do evento e suas famílias. Vale ressaltar que, paralelamente ao Rodeio, também acontecerão a 30ª edição da Tafona da Canção Nativa e 22ª Feira Agropecuária.