Pedestre morre atropelado na BR-101

Um homem morreu ao ser atropelado por um caminhão, em Osório. O acidente aconteceu na tarde de domingo (12), no quilômetro 75 da BR-101, no bairro Livramento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima de 38 anos, a qual não teve a identidade divulgada, estaria tentando atravessar a pista quando foi atingida pelo veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou, o homem já havia falecido. O local foi isolado pela Polícia para a realização da Perícia, havendo a necessidade de bloqueio parcial no trecho. A ação também contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da equipe da CCR Viasul.

O condutor do caminhão teria relatado aos policiais que não teria visto o pedestre devido à chuva forte que caía no momento do acidente. Devido a pista molhada, após a colisão, o veículo acabou indo parar as margens da rodovia. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Ele passou pelo teste etilômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. Após ser ouvido, o homem foi liberado.