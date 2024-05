Osoriense irá disputar Sul-Americano de Beach Tennis

Entre os dias 19 e 23 de junho, a cidade de Medelín, na Colômbia, receberá o Campeonato Sul-Americano de Beach Tennis. As disputas ocorrerão por equipes e em duplas, nas seguintes categorias: Pro, A, B, C, 30+, 40+, 50+, Sub-16 e Sub-14. A competição contará com atletas de sete países da América do Sul, incluindo o Brasil. A delegação brasileira contará com 62 pessoas, incluindo atletas e Comissão Técnica.

Entre os convocados está a osoriense Bruna Osório, que irá jogar a categoria Sub-14. “Fiquei muito feliz com esta convocação para representar a Seleção Brasileira no Sul-Americano (de Beach Tennis). Estou evoluindo cada vez mais, nesse esporte que eu tanto amo. E continuarei em busca de melhores resultados sempre”, comentou a jovem atleta.