Tentativa de roubo termina com homem e adolescente detidos

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na madrugada de domingo (17), após receberem informações de que um automóvel GM Corsa estaria sendo roubado no Centro de Tramandaí. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde encontraram a vítima.

Conforme a Brigada Militar (BM), o motorista do carro relatou que estava estacionado quando dois indivíduos armados com facas se aproximaram e exigiram a chave do veículo. Entretanto, ao perceber o movimento de pedestres, a dupla fugiu. Após buscas na região, um homem, de 29 anos, foi abordado. Com ele, estava um adolescente, de 17 anos. A dupla, que já tinha antecedentes policiais, estava carregando duas facas, com lâminas de 15 e 18 centímetros (cm).

Os indivíduos foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram reconhecidos pela vítima, sendo o homem preso e o menor apreendido.

CRÉDITO: BM