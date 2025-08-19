Semana da Neurodiversidade terá palestra com Isabel Ferrari
OSÓRIO – Entre os dias 21 e 28 de agosto, a cidade receberá a Semana Municipal da Neurodiversidade e Inclusão. A programação é organizada pela prefeitura local, por meio da Secretaria de Educação, e contará com Mostra Cultural, Palestras, Roda de Conversa, além do 1º Encontro Regional de Gestores Municipais.
Em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, objetivo do evento é promover a conscientização, o respeito e a valorização das diferenças no ambiente escolar e na sociedade. A abertura oficial acontecerá na quarta-feira (20), no auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), a partir das 18h e 30min. Na ocasião, será realizada uma palestra com a jornalista e apresentadora Isabel Ferrari. A atividade, assim como todas previstas na programação, é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. A seguir veja a programação completa da Semana Municipal da Neurodiversidade e Inclusão:
PROGRAMAÇÃO
20/08 – Auditório Unicnec
17h e 30min: Credenciamento
18 e 30min: Abertura oficial
19h – Apresentação Cultural
19h e 30min: Palestra com a jornalista Isabel Ferrari
21 a 28/08
Atividades nas Escolas
23/08
9h: Exposição de obras de artistas neurodivergentes Espaço interativo para crianças e famílias na Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz).
26/08
Das 9h às 14h: Contação de História e Roda de Conversa Livro ‘Óculos de Princesa’, do escritor Delalves Costa, na Câmara de Vereadores.
28/08
14h: 1º Encontro Regional de Gestores Municipais
19h e 30min: Palestra com o Dr. Rudimar Riesgo
Local: Câmara de Vereadores
CRÉDITOS: Divulgação