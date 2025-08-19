Semana da Neurodiversidade terá palestra com Isabel Ferrari

OSÓRIO – Entre os dias 21 e 28 de agosto, a cidade receberá a Semana Municipal da Neurodiversidade e Inclusão. A programação é organizada pela prefeitura local, por meio da Secretaria de Educação, e contará com Mostra Cultural, Palestras, Roda de Conversa, além do 1º Encontro Regional de Gestores Municipais.

Em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, objetivo do evento é promover a conscientização, o respeito e a valorização das diferenças no ambiente escolar e na sociedade. A abertura oficial acontecerá na quarta-feira (20), no auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), a partir das 18h e 30min. Na ocasião, será realizada uma palestra com a jornalista e apresentadora Isabel Ferrari. A atividade, assim como todas previstas na programação, é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. A seguir veja a programação completa da Semana Municipal da Neurodiversidade e Inclusão:

PROGRAMAÇÃO

20/08 – Auditório Unicnec

17h e 30min: Credenciamento

18 e 30min: Abertura oficial

19h – Apresentação Cultural

19h e 30min: Palestra com a jornalista Isabel Ferrari



21 a 28/08

Atividades nas Escolas



23/08

9h: Exposição de obras de artistas neurodivergentes Espaço interativo para crianças e famílias na Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz).



26/08

Das 9h às 14h: Contação de História e Roda de Conversa Livro ‘Óculos de Princesa’, do escritor Delalves Costa, na Câmara de Vereadores.



28/08

14h: 1º Encontro Regional de Gestores Municipais

19h e 30min: Palestra com o Dr. Rudimar Riesgo

Local: Câmara de Vereadores

