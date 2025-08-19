Mulher é morta com golpe de faca

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da tarde de sábado (16), após uma mulher ser encontrada morta em Imbé. O crime ocorreu na Rua Peter Pan, no bairro Albatroz. De acordo com a BM, testemunhas relataram que a vítima chegava de carro em sua residência, quando acabou sendo abordada por um homem.

A mulher foi atacada com um golpe de faca na altura do pescoço e acabou caindo morta em frente a casa. Diante dos fatos, a Polícia Civil (PC) foi acionada e isolou o local para realização da Perícia. A vítima foi identificada como Márcia Dorneles Rocha, de 61 anos de idade.

Enquanto isso, o agressor, de 81 anos, fugiu em um automóvel Honda Fit. Após buscas na região, os policiais encontraram o idoso na praça de pedágio da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. O homem foi preso em posse da suposta arma utilizada no crime, a qual ainda estava suja de sangue. A faca foi levada para Perícia. Já o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada ocorrência.

A PC já deu início as investigações. De acordo com o delegado Rodrigo Nunes, o preso teria um relacionamento com a vítima apesar de morarem em imóveis diferentes. Há indícios de que o casal teria discutido na noite anterior e o idoso foi à casa da mulher com intenção de matá-la.

Idoso foi preso na praça de pedágio da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha.

CRÉDITO FOTO 1: PC

CRÉDITO FOTO 2: BM