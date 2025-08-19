MP apreende 2,3 toneladas de alimentos impróprios para consumo

O Ministério Público do Estado (MP-RS) esteve na última quinta-feira (14), realizando ações de fiscalização em estabelecimentos do Litoral Norte gaúcho. O trabalho foi realizado em Imbé e Tramandaí e contou com a participação dos agentes das Secretarias Estaduais de Saúde e Agricultura, assim como da Vigilância Sanitária dos municípios, da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM).

Em Imbé, foi apreendida 1,5 tonelada de alimentos impróprios para consumo. Conforme o MP-RS, dois estabelecimentos comerciais (um supermercado e uma casa de produtos coloniais) foram interditados. Além disso, outro mercado teve o depósito e parte da sua padaria interditados. Já em Tramandaí, foram confiscados 800 quilos de produtos em um mercado da cidade.

Entre as irregularidades registradas estão: Produtos com falta de procedência, vencidos e com validades remarcadas, além de problemas de temperatura e de conservação. Foram recolhidos diversos alimentos, como: carne, mel, aipim, queijo, cachaça, vinho, assim como medicamentos vencidos. Também foram apreendidas unidades de álcool, produto o qual tem sua venda proibida em mercados. Ao todo, foram apreendidas 2,3 toneladas de produtos impróprios para consumo. Vale ressaltar que todos eles foram recolhidos e levados para descarte.

CRÉDITOS: MP-RS