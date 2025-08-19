Motorista morre em acidente na ERS-040

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um ônibus registrado na manhã de sábado (16), culminou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas. A colisão ocorreu no quilômetro 74 da ERS-040, em Capivari do Sul, próximo ao acesso ao distrito de Túnel Verde (Balneário Pinhal).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo de turismo da empresa Expresso Barra teria invadido a pista contrária, colidido contra um Fiat Prêmio, com placas de Cachoeirinha, e ido parar em uma área de vegetação às margens da rodovia. O condutor do carro, de 60 anos, morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada. O trecho foi isolado para realização da Perícia, havendo bloqueio em parte da pista.

Já no ônibus, quatro idosas, entre 68 e 71 anos, além do motorista, de 66 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Ao todo, 42 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente. Os idosos são membros de dois grupos de Terceira Idade, ambos de Canoas, na região Metropolitana do Estado. Eles seguiam em direção a Cidreira, aonde participariam de um almoço e baile na cidade do Litoral Norte gaúcho.

Ônibus transporta grupo de idosos para Cidreira quando atingiu carro e foi parar em vegetação.

CRÉDITO FOTO 1: Ticiano Kessler

CRÉDITO FOTO 2: Rafael Ribeiro