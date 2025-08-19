Criminosos são presos e adolescente é apreendido por tráfico

Brigadianos apreenderam dinheiro, objetos e dezenas de porções de maconha, crack e cocaína, durante ações realizadas na cidade de Mostardas.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quinta-feira (14), duas pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante ações distintas realizadas no município de Mostardas.

Em patrulhamento no bairro Vila Invasão, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) abordaram um indivíduo em atitude suspeita. O sujeito, de 13 anos de idade, foi apreendido carregando 24 pinos de cocaína, 111 gramas (g) de maconha, 987 pedras de crack, duas balanças de precisão e 550 reais em dinheiro.

Já no Centro de Mostardas, um casal foi detido pela BM. Com a mulher, de 20 anos, e o homem, de 28 anos, os Policiais Militares (PMs) apreenderam 29 porções de maconha, 35 pinos de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular.

OUTRAS PRISÕES

Também na quinta, um homem foi preso em Osório carregando 7,2g de crack e 20 porções de cocaína. Além do material ilícito, também foi confiscado um celular e 70 reais em dinheiro. Já no final de semana, um homem foi preso pelo 2º BPAT em Tramandaí. Após receberem informações de que um automóvel VW Gol estaria entregando drogas no município.

Os policiais da Força Tática conseguiram localizar o veículo suspeito trafegando na região central da cidade. Com auxílio do Canil do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), os brigadianos encontraram no carro 28 porções de cocaína e 1,4 mil reais em dinheiro. O motorista, que já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, por preso.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, celular e dezenas de porções de entorpecentes.

OPERAÇÃO FECHA QUARTEL

Na madrugada de sexta-feira (15), a Brigada, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), deflagrou a Operação Fecha Quartel. A ação foi realizada e Capão da Canoa e tem como objetivo intensificar as ações policiais para prevenir e reprimir delitos, como furtos e arrombamentos a residências e a estabelecimentos comerciais.

Durante patrulhamento no ERS-407, os PMs receberam uma denúncia de que um veículo estaria transportando drogas. O veículo foi encontrado estacionado em um posto de combustíveis. Em buscas no carro, foram encontradas 135 porções de entorpecentes, sendo 20 de maconha e 115 de cocaína.

Todos os detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

CRÉDITOS: BM