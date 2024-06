Tartarugas são encontradas mortas na Lagoa do Marcelino

OSÓRIO – Em meio a Semana do Meio Ambiente, uma cena registrada no Complexo da Lagoa do Marcelino causa preocupação. Dois filhotes de tartaruga foram encontrados mortos por moradores que caminhavam no local. Os animais teriam sido atropelados por veículos.

O ocorrido reacende um debate antigo sobre a circulação de carros na região, especialmente durante o período de desova das tartarugas. No ano passado, a discussão ganhou força após uma tartaruga adulta ser fotografada morta por atropelamento, evidenciando a necessidade de medidas mais eficazes para proteger esses animais. Em resposta, a prefeitura implementou barreiras físicas na área, na tentativa de reduzir a velocidade de veículos motorizados. Entretanto, elas foram retiradas posteriormente.

Embora placas de sinalização e avisos sobre a desova das tartarugas estejam espalhados pela Lagoa, a mortalidade dos filhotes persiste. A dificuldade em visualizar esses pequenos animais, especialmente durante o dia e à noite, torna-se um desafio significativo para evitar os atropelamentos.

AÇÃO NA LAGOA

Enquanto isso, vida que segue. Na tarde de sábado (8), a partir das 14h, haverá um mutirão de limpeza no Complexo da Lagoa. Paralelamente, o Memorial das Águas estará com uma exposição de animais empalhados. As duas atividades serão organizadas pelos agentes do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) e fazem parte da programação da Semana Municipal de Meio Ambiente. A programação completa está disponível na Página do Facebook da prefeitura.

A Semana Municipal do Meio Ambiente é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, juntamente com o Programa Jogue Limpo com Osório, e tem parceria com: o Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM), UFRGS/Ceclimar, Uergs, EcoSurf, EcoImbé, além das Escolas Prudente de Moraes e Rural. O evento ainda conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), do Colégio Cenecista Marquês de Herval e da Câmara de Vereadores.