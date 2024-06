UFRGS distribui kits de limpeza para atingidos na enchente

O Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está produzindo materiais de limpeza para distribuir às famílias atingidas pela enchente no Estado. Com auxílio do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do RS (ADUFRGS-Sindical), já foram produzidos 100 kits, os quais foram enviados para a Defesa Civil de São Leopoldo (nos Vales).

Outros 100 kits deverão ser entregues na cidade de Canoas, na região Metropolitana. Cada kit custa 50 reais e é composto por: um par de luvas grossas, dois litros de água sanitária, um rodo de borracha, uma vassoura e 10 sacos de lixo de 100 litros. Além disso, o kit também conta com uma vassoura de madeira, confeccionada pela equipe da UFRGS, Campus Litoral Norte; e um litro de desengraxante, produto manipulado pelo professor e engenheiro Químico Rafael Aislan Amaral.

Quem quiser ajudar, pode enviar até hoje (sexta-feira), um PIX para a chave: latse@ufrgs.br (e-mail), no nome do professor Renato Gonçalves Ferraz. O docente é um outro dos responsáveis pela campanha de doações, assim como Rafael, e que também conta com os professores Alex Alexandre Mengel e Fábio Fedrizzi Vidor. O projeto também tem a colaboração do Técnico Luís Augusto Charnaud da Silva e das docentes Bibiana Ferraz e Silvia Livia de Aquino.