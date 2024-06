Senac tem vagas abertas para curso de Informática

OSÓRIO – O Senac está com inscrições abertas para o curso de Informática Fundamental Office e Mobile. As aulas iniciam no próximo dia 16 de setembro e serão realizadas de maneira presencial. As atividades acontecerão sempre às segundas e quartas-feiras, no horário das 19h às 22h.

Com carga horária de 60 horas, o curso é ideal para quem procura ter o domínio dos principais softwares de informática. Na capacitação, o aluno aprende os recursos e a utilização de editores de texto (Word), planilhas eletrônicas (Excel) e apresentações (Powerpoint). As aulas vão além do pacote Office e também fornecem conhecimento em controle de e-mails, pesquisas e comunicação por meio da internet.