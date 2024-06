Suspeito de envolvimento em assalto à carro-forte em Aeroporto da Serra é preso no Litoral Norte

A Polícia segue na procura pelos indivíduos envolvidos no assalto ao carro-forte ocorrido no Aeroporto de Caxias do Sul (na Serra), no último dia 19 de junho. Na ocasião, um grupo com cerca de 10 homens abordou o veículo carregado com aproximadamente R$ 30 milhões dentro do Terminal de Cargas do Aeroporto Hugo Cantergiani.

Após intenso tiroteio contra o carro-forte, os criminosos renderam os vigilantes – um dos quais foi ferido – e colocaram os malotes em duas caminhonetes. Acionada pela Guarda Municipal (GM), que flagrou a ação pelas câmeras de videomonitoramento do Aeroporto, a Brigada Militar (BM) se deslocou até ao local, onde entrou em confronto com os assaltantes.

No tiroteio, o 2º sargento da BM Fabiano Oliveira acabou falecendo. Além dele, um dos bandidos também foi morto. Ele estava em uma das caminhonetes onde foi colocada parte do dinheiro roubado, cerca de R$ 15 milhões. O veículo foi abandonado e a quadrilha seguiu abordo de outros três automóveis em direção a BR-116. A partir daí, a Polícia deu início as investigações e a procura pelos foragidos. Foram expelidos mandados de prisão preventiva pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.

TRÊS PRISÕES

Na última sexta (21), a Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de participação no assalto. As prisões aconteceram nos estados do Paraná e de São Paulo e contaram com auxílio dos agentes da BM, Polícia Civil (PC) do RS e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, foram apreendidos cerca de seis mil reais em dinheiro. Após serem ouvidos, o trio foi trazido para o Rio Grande do Sul, onde ficará detido preventivamente no presídio de Canoas (na região Metropolitana).

PRISÃO NO LITORAL

Na tarde de segunda-feira (24), foi preso o quarto suspeito de envolvimento no ataque ao carro-forte. O sujeito foi localizado em Torres, próximo à divisa com Santa Catarina. Ele foi levado para um presídio de Porto Alegre, onde permanecerá a disposição da Justiça.

OUTRA PRISÃO

Já na madrugada de quarta (26), mais um suspeito foi preso, desta vez em Minas Gerais. O homem tem 34 anos e já participou de assaltos à bancos. Com o sujeito foram apreendidos R$ 13,1 mil e telefones celulares. Segundo a Polícia, os aparelhos teriam sido comprados recentemente. Além disso, o preso teria realizado o pagamento de 60 mil reais na entrada de um carro, procedimento registrado na segunda-feira. Ele foi encaminhado a PF de Belo Horizonte (MG), onde seguirá a disposição da Justiça. Vale ressaltar que os demais envolvidos seguem sendo procurados.