Torneio de Beach Tennis celebra 1 ano da Play Sand

OSÓRIO – Para celebrar um ano de vida, a Play Sand Sports realizou entre os dias 21 e 23 de junho um torneio de Beach Tennis. Além dos jogos, houve música ao vivo com a Banta Rota 66. A competição contou com dezenas de atletas do Litoral Norte gaúcho. E, como é de costume, mais uma vez os osorienses foram destaques no evento.

Na categoria B Feminina, 24 atletas entraram em busca do título. Após sorteio, as 12 duplas formadas foram divididas em quatro chaves com três, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. As partidas foram disputadas em set único de seis pontos, sendo que, em caso de empate em 5 a 5, a disputa iria a 7. No caso de empate em 6 a 6, a decisão iria para o tie break até 7 ou dois pontos de diferença (8×6, 9×7, 10×8, etc). No final, foram premiadas as duas melhores, com troféus e brindes.

Após grandes duelos, o título foi decidido entre duas duplas da casa: Ciba Hussein/Lisa Bublitz Vs Scheron Gamba/Paola Scheffer. A partida acabou sendo uma espécie de revanche, visto que as duplas se encararam na fase de grupos, com vitória de Scheron e Paola pelo placar de 6 a 0.

FINAL

Em uma primeira parcial com muitos erros, Paola e Scheron fizeram 40×30 na diagonal para fora de Lisa. Na jogada seguinte, Paola atacou uma bola sem peso para baixo, fazendo 1 a 0. No segundo game, Scheron e Paola venciam por 30×40, quando Lisa acertou um ace, fazendo 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Scheron mandou uma largada para fora, cedendo o 1 a 1.

Com Paola no saque, Ciba e Lisa abriram 0x40 na terceira parcial. Após bom rali, Ciba atacou e a devolução de Scheron parou na rede. Na sequência, Paola sacou na rede, cedendo o 2 a 1 para Ciba e Lisa. Aproveitando os erros de saque de Ciba, Scheron e Paola conseguiram a igualdade em 2 a 2. Já no quinto game saiu a virada. Lisa atacou uma bola e Scheron devolveu no fundo, fazendo 40×0. Na jogada seguinte, Paola mandou um smash e Ciba devolveu para fora, cedendo o 3 a 2.

Os erros de Ciba e Lisa também foram crucias na sexta parcial. Após linda buscada de Scheron, a bola sobrou próximo a rede e Ciba mandou o smash para fora: 30×40. Na sequência, Ciba acertou um smash no fundo para fazer 40×40. No ponto decisivo, Lisa mandou uma bola para fora, cedendo o 4 a 2 para Paola e Scheron.

Em um sétimo game com muitos erros das duas duplas, depois de um rali, Ciba descontou o placar para 4 a 3, com um smash para baixo. Aos poucos, Lisa e Ciba foram voltando para a partida e conseguiram reagir no marcador. No lobe de Ciba, a dupla abriu 40×15 na oitava parcial. Depois de Scheron acertar um smash no meio fundo, Lisa fez o 4 a 4 em uma linda diagonal. Nessa altura do jogo, foi a vez de Scheron e Paola começarem a errar. Depois do smash de Scheron e a diagonal de Paola irem para fora, Scheron tentou um smash e parou na rede, cedendo o 5 a 4 para Ciba e Lisa.

Com Lisa sacando para a vitória, a dupla saiu tomando 0x30, mas conseguiu a virada no game. Scheron mandou um smash e Ciba devolveu a bola encobrindo Scheron: 40×30. No primeiro match point, Lisa mandou um smash e Scheron devolveu para fora, cedendo o 6 a 4, ponto que confirmou o título da Feminina B para Ciba e Lisa. Com o resultado, a aniversariante do dia, Scheila Lessa, juntamente com a parceira Nani, ficaram na terceira colocação, visto que haviam perdido para as campeãs na semifinal pelo placar de 6 a 3.

OUTRAS CATEGORIAS

MASCULINA B

Campeões: Davi Lessa/Régis Camargo

Vices: Titio Ribeiro/Thiaguinho Silveira (Palmares)

Terceiros: Gamarra Marchese e André Valentim

FEMININA D/C

Campeãs: Nani eJuliana Wienandts

MASCULINA D/C

Campeões: Marco Nunes e Zeca

Vices: Mateus Moura eCarlos Tafarel

JOGO DE APRESENTAÇÃO

Além do Torneio, houve um jogo de apresentação entre as atletas osorienses Isabelli Camargo e Júlia Silveira contra as irmãs Brenda e Luiza Brissac. As duas, assim como as atletas de Osório, têm se destacado em competições nacionais. As meninas do Morro, por exemplo, estiveram recentemente participando, juntamente com o restante da Seleção Gaúcha, do treino preparatório para a Copa das Federações de Beach Tennis. A competição será realizada em Fortaleza (CE), entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro.