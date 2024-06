SUS oferece tratamento com antivirais que diminui risco de complicações graves em casos de Covid-19

O combate aos casos mais graves de Covid-19 ganhou mais dois reforços. São dois antivirais de nomes difíceis: o Nirmatrelvir e o Ritonavir. Quando usados até os cinco primeiros dias de sintomas leves e moderados da doença, eles ajudam na recuperação do paciente. Os medicamentos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas com fatores de risco e menor resposta vacinal, sendo indicados a quem não está hospitalizado.

O tratamento com os dois antivirais é feito para reduzir o risco de internações, complicações e mortes pela Covid-19. Cabe ao médico durante o atendimento definir e indicar o uso desses medicamentos. Para ter acesso, o paciente deve se enquadrar nos critérios de idade ou imunossupressão e cumprir todos os seguintes pré-requisitos como ter Covid-19 confirmada por teste rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular, estar entre o primeiro e o quinto dia de sintomas, apresentar quadro clínico leve ou moderado e não requerer oxigênio suplementar

VACINAÇÃO

Mesmo com esse reforço no tratamento a pacientes com Covid-19, o Ministério da Saúde ressalta que a imunização é a principal medida de prevenção contra as formas graves da doença, hospitalizações e óbitos. A vacina contra a Covid-19 está atualizada e disponível em todos os Postos de Saúde de Osório a todas as pessoas acima dos cinco anos de idade. Vale ressaltar que é preciso ter tomado a última dose em pelo menos três meses. Já para as crianças entre seis meses e menores ne cinco anos será aplicada a primeira dose da vacina Covid XBB. É necessário levar um documento com foto e CPF, além da Carteira de Vacinação.

O serviço está disponibilizado nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento de cada Posto. Além disso, também haverá vacinação na Borússia (segundas a tarde), Santa Luzia (terças pela manhã) e Palmital (sextas a tarde). Lembrando que o horário de manhã é das 8h ao meio-dia e na parte da tarde acontece das 13h e 30min às 17h. A vacinação também acontecer no Turno Estendido (das 18h às 21h), conforme o cronograma de cada Posto de Saúde: Albatroz e Atlântida Sul (segundas-feiras); Centrão (terças); Laranjeiras e Caravágio (quartas-feiras); e Primavera (quintas).