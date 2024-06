BOCA DO BALÃO 6751

PADROEIRO do Rio Grande do Sul, São Pedro, está com sua caixa postal lotada de promessas se considerar os bilhões que Eduardo Leite e o governo do descondenado dizem estar liberando vai sobrar vela para muitos santos. Interessante que o governador anunciou que o Banrisul iria postergar parcelas de consignados do funcionalismo sem juros por três meses e pagamento somente depois do prazo final do contrato indica que não será bem assim para pagar as promessas. O “Pronampe” estadual de 7 bilhões que será feito pelo Banrisul somente gerou o corte do crédito de capital de giro, sem data para retornar. Na tragédia sempre há as famosas promessas que geralmente não se cumprem.

FEIRA do Produtor passou a ser realizada em novo local defronte a prefeitura. Na abertura da feira o prefeito Roger, na presença dos deputados osorienses, reafirmou as obras de reforma do largo e que será totalmente diferente do atual modelo com o “lanternim”. O projeto arquitetônico promete ser mais arrojado e moderno, mas o principal é garantir que não haja os problemas de goteiras e drenagem pluvial do local e os banheiros tenham cobertura de acesso a estes além de serem reformados. Esta é a terceira reforma sendo que a última foi um remendo que custou mais de R$ 600 mil, mas a reforma agora, passado mais de 8 anos, custará R$ 800 mil também com a promessa de resolver os problemas que as outras não resolveram.

GOVERNADOR e o interventor ainda não se manifestaram sob a realização as dragagens e limpeza dos rios que integram as bacias que desaguam no Guaíba. Uma nova chuva de forte intensidade está se formando para este fim de semana e os rios estão entulhados e os ecochatos que não molham os pezinhos insistem em não promoverem uma intensa dragagem de limpeza desta grande calha natural. A região metropolitana está em ritmo de limpeza, retirada de entulhos e toda lama está entulhando o sistema pluvial das cidades e nada tem se feito para manter a limpeza do sistema, para as chuvas que ocorrerão concomitante com este entulhamento do sistema de drenagem. Enquanto há a disputa para ver quem consegue atender mais rápido a população o sistema de drenagem parece ter ficado no esquecimento.