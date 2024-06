Situação dos Cras do Litoral é tema de reunião do Coegemas

A sede da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), em Osório, recebeu na manhã de quarta-feira (12), uma reunião do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas). O encontro foi comandado pela presidente do Colegiado, a secretária de Assistência e Inclusão Social de Capão da Canoa, Silvia Margarezi, e contou com a participação de representantes das 23 cidades da região

Na oportunidade, os trabalhadores e gestores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), dialogaram sobre a questão das enchentes no RS, sanando dúvidas sobre alojamentos, doações, entre outras questões. Segundo Silvia, a demanda pela procura imediata dos serviços pelos atingidos nas enchentes diminuiu bastante. Um exemplo, foi a procura de atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que retornou à normalidade após alta demanda no mês de maio.

“Ficamos felizes porque a situação está retornando o fluxo da realidade em cada espaço. Como Capão da Canoa, os demais municípios relatam realidade semelhante, com muitas pessoas que vieram temporariamente e ficarão no Litoral de forma definitiva”, comentou a presidente do Coegemas do Litoral Norte. Margarezi disse ainda que todos os apontamentos levantados na reunião serão apresentados no encontro estadual do Coegemas, que acontecerá no dia 27 deste mês.