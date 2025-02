Supermercado é alvo de assaltante

Os agentes da Brigada Militar (BM) foram acionados após receberem informações sobre um assalto a um supermercado de Imbé. O crime teria ocorrido na manhã de sábado (8), no balneário Presidente. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde encontraram a proprietário do estabelecimento.

Conforme a BM, a mulher, de 48 anos, relatou que teria chegado para abrir o comércio, por volta das 9h, quando encontrou a tranca da porta quebrada. No interior do mercado, foi encontrada uma mochila preta com diversos produtos. Após buscas na região, os PMs localizaram o suspeito no balneário Albatroz.

O homem, que já tinha antecedentes por homicídio, sequestro, ameaça, furto, roubo, entre outros crimes, foi detido em flagrante carregando parte dos alimentos furtados. Ao todo, foram apreendidas dezenas de itens, como: cerveja, refrigerante, água mineral, leite, bolachinhas, salgadinhos, creme dental, sabonetes, isqueiros, além de dois botijões de gás.

O assaltante foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM