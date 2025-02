Projeto que prevê desconto do IPVA para carros híbridos é protocolado da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou na Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), o Projeto de Lei (PL) nº 21/2025, que estabelece desconto de até 30% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos híbridos que combinem motor elétrico e motor a combustão. Segundo o parlamentar, o objetivo é promover o uso de tecnologias mais limpas e sustentáveis no Estado.

De acordo com o texto, o desconto de 30% será concedido para veículos híbridos com potência total de até 120 CV. E o desconto de 20% para os carros híbridos com potência total superior a 120 CV. O parlamentar argumenta que, embora a Legislação estadual já conceda isenção de IPVA para veículos movidos exclusivamente por eletricidade, os veículos híbridos, que representam uma solução intermediária e mais acessível, ainda não estão contemplados com isenções ou descontos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o número de veículos elétricos e híbridos aumentou 787,5% no Brasil entre 2019 e 2023. “Embora este crescimento represente apenas 0,2% da frota nacional, há uma tendência global de transição para tecnologias mais limpas, consequentemente também existe espaço para políticas públicas que incentivem sua adoção em maior escala, especialmente por meio de incentivos fiscais”, pontua o deputado Victorino.

CRÉDITO: Raul Pereira