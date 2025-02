Veículo pega fogo no Caravágio

OSÓRIO – Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na tarde de sábado (8), após um automóvel Volkswagen Gol de cor bordô pegar fogo na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Caravágio. Porém, no momento do chamado, os bombeiros estavam atendendo uma ocorrência na ERS-389 (Estrada do Mar).

Devido a urgência, o próprio condutor do carro utilizou um extintor para conter as chamas. Quando o CBM chegou ao local, o fogo já havia siso contido. Mesmo assim, os bombeiros realizaram o corte do cano da bateria para evitar riscos maiores. Felizmente, ninguém ficou ferido. O motorista relatou que as chamas teriam iniciado no motor do veículo, o qual ficou completamente destruído. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi divulgada.

CRÉDITO: CBM