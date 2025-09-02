Super Bom irá assumir antiga loja do Nacional

OSÓRIO – A comunidade osoriense passará a contar com um novo supermercado. Com unidades em Imbé, o Super Bom chegará ao município osoriense. O anúncio foi realizado pelas redes sociais do grupo. Ao que tudo indica, o novo comércio assumirá a antiga loja do Nacional, localizada na Rua lateral a BR-101, a qual está fechada desde o mês de agosto. Não há previsão para início dos trabalhos.

OUTRO MERCADO

Além disso, nos últimos dias, já havia sido feita a confirmação de que a cidade irá receber uma unidade do Macromix. Uma placa foi instalada na área do terreno do Clube Sul Brasileiro. Vale ressaltar que, mesmo com a venda do local, a tradicional entidade não irá encerrar suas atividades. O atual presidente do Clube, Ricardo Bolzan, declarou que a negociação tem como objetivo principal “financiar a revitalização completa da estrutura do clube”, que hoje encontra-se em condições precárias.

Unidade do Macromix será construída no antigo campo do Sul Brasileiro.
CRÉDITO: Divulgação

