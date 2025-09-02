Pessoas são presas e adolescentes são apreendidos por tráfico no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (28/08), duas mulheres foram presas com mais de 700 porções de drogas durante uma ação realizada no município de Balneário Pinhal.

Conforme a BM, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem informações de que duas mulheres estariam traficando em uma residência na praia de Magistério. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde confirmaram a denúncia.

As mulheres, de 44 e 47, respectivamente, foram presas em flagrante com: 101 porções de cocaína, dois tijolos e 101 porções de maconha, 507 pedras de crack, uma bola preta e dois aparelhos celulares. A primeira criminosa tinha antecedentes por lesão corporal, injúria, ameaça, desacato e desobediência. Já a outra, possui passagens por ameaça.

PRISÃO EM TRAMANDAÍ

Na noite de sexta (29/08), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram informados de que um indivíduo havia disparado tiros em via pública, em Tramandaí. Após buscas na cidade, os PMs localizaram o sujeito trafegando em um Fiat/Palio no bairro Parque dos Presidentes.

No carro, os brigadianos encontraram uma pistola calibre nove milímetros (mm), dois carregadores, 19 munições, sendo duas deflagradas e 17 intactas, além 215 gramas (g) de cocaína e um celular. Diante dos fatos, o homem de 30 anos, que já possuía diversos antecedentes, foi preso.

Homem foi detido em Tramandaí com celular, arma, munições e 215g de cocaína.

OUTRAS AÇÕES

Entre sexta-feira e sábado (30/08), o 8º BPM realizou ações em diferentes municípios da região, que culminou na apreensão de munições, armas e dezenas de porções de entorpecentes. Ao todo, três pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos

Em Maquiné, um menor de 16 anos foi detido no Centro da cidade carregando cinco porções de maconha, seis buchas de cocaína, oito pedras de crack e dinheiro. Em Osório, uma motocicleta CG 150 foi flagrada entregando drogas na RST-101. O condutor da moto, de 17 anos, foi apreendido com duas porções de maconha, cinco comprimidos de ecstasy, 52 buchas de cocaína, uma balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro.

Já em Santo Antônio da Patrulha, um automóvel Hyundai IX35 foi abordado trafegando pelo bairro Bom Princípio. Em buscas no carro, os PMs encontraram 86 porções de cocaína, um celular e uma quantia em dinheiro. O motorista do veículo, de 29 anos, tinha passagens por tráfico e foi preso em flagrante.

E, para fechar, outro homem foi preso por tráfico no Litoral, desta vez em Tavares. O indivíduo de 33 anos foi abordado quando trafegava a bordo de um VW/Gol. Durante a ação, os brigadianos apreenderam 24 pinos de cocaína, uma balança de precisão, uma faca e um celular.

Ações do 8º BPM terminaram com apreensões de dinheiro, objetos e dezenas de drogas.

Também no sábado, um homem de 29 anos foi detido carregando 947 pinos de cocaína em Balneário Pinhal. O indivíduo foi abordado pelos agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) quando trafegava em um automóvel Fiat Palio no quilômetro 86 da ERS-040. De acordo com o CRBM, a droga estaria vindo de Porto Alegre e deveria ser entregue na praça central de Cidreira. Além das 620g de entorpecentes, os policiais também confiscaram o celular do sujeito.

Todas as pessoas detidas foram conduzidas a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Homem foi preso na ERS-040, carregando celular e mais de 900 pinos de cocaína.

CRÉDITOS: BM