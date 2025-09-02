Sessão da Câmara terá votação de Projeto de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (2) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Projeto de Lei (PL) no 097/2025. De autoria do vereador Lucas Azevedo (MDB), o PL institui o Dia do Desapego Consciente.

Conforme o texto, o ‘Dia’ será destinado a coleta de brinquedos, calçados, roupas, equipamentos de informática, móveis, livros, eletrodomésticos, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, colchões, material de higiene e limpeza, utensílios domésticos e sobras de materiais de construção em condições de reutilização. Após a arrecadação, todos os materiais serão destinados para famílias da cidade em situação de vulnerabilidade social.

O projeto, assim como as demais preposições está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (5).

CRÉDITO: Ascom CMVO

