Quatro pessoas são presas após assaltarem supermercado

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de quinta-feira (28/08), após receber informações sobre furtos em estabelecimentos comerciais da região. Conforme a BM, o grupo de assaltantes estaria utilizando um automóvel para a pratica dos crimes. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) localizaram o veículo suspeito próximo a um supermercado da cidade e resolveram abordá-lo.

Durante revista no carro, os brigadianos encontraram diversos itens furtados, incluindo pacotes de papel higiênico, xampus, condicionares, entre outros produtos de higiene. Diante dos fatos, as quatro pessoas que estavam no automóvel foram presas e levadas a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM