PRF apreende mais de 130 quilos de drogas

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização na BR-101 durante a tarde de quinta-feira (28/08), quando resolveram abordar uma caminhonete que trafegava em Torres, próximo à divisa com Santa Catarina. De acordo com a PRF, o motorista da Toyota Hilux desobedeceu a ordem de parada e seguiu em direção ao estado vizinho.

Após seis quilômetros de perseguição, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista, próximo a praça de pedágio de São João do Sul (SC). Devido ao acidente, o homem desceu do carro e fugiu a pé, abandonando a Hilux. No automóvel, foram encontrados 136 quilos de skunk (super-maconha). Além disso, os policiais constataram que a caminhonete estava com as placas clonadas, sendo ela apreendida.

Depois de montarem um cerco policial, os agentes conseguiram encontrar o sujeito dentro de uma área de mata. O homem, de 41 anos, é natural de Balneário Camboriú (SC) e possui diversos antecedentes por crimes como violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PRF