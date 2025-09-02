Poste de luz cai na ERS-030

Motoristas que trafegavam pela ERS-030 durante a manhã da última segunda-feira (25/08), em Santo Antônio da Patrulha, precisaram ter a atenção redobrada após um poste de energia elétrica cair sobre a pista. O fato ocorreu entres os quilômetros 47 e 48 da rodovia, na localidade de Barro Vermelho.

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) sinalizaram o trecho com cones, sendo a pista no sentido SAP – Glorinha bloqueada. A causa da queda da estrutura não foi identificada. Mas, há indícios que o poste teria caído após um caminhão atingir os cabos de eletricidade. Uma equipe da CEEE Equatorial foi até o local e retirou o poste, voltando o trecho a funcionar normalmente.

CRÉDITO: CRBM