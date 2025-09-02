Ponte na ERS-417 está 80% concluída

Seguem em andamento as obras da nova ponte sobre o Rio Três Forquilhas, em Itati. Esse é o principal ponto de ligação entre a cidade e o município de Três Forquilhas. É válido ressaltar que a antiga estrutura, localizada no quilômetro nove da ERS-417, acabou caindo devido as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado.

Com investimento do Governo do Estado no valor de R$ 8,2 milhões, a nova ponte terá 88 metros de extensão. Desse total, cerca de seis milhões de reais já foram investidos. De acordo com Departamento de Estradas de Rodagem (Daer), o trabalho está 80% finalizado. Após a colocação das vigas, está sendo realizada a fixação da nova estrutura aos apoios. Concluída essa parte, nos próximos dias irá iniciar a montagem das ferragens e a concretagem, restando apenas os acabamentos e a instalação dos elementos de segurança. A conclusão da obra está prevista para 2026.

CRÉDITOS: Daer