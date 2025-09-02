Osorienses são vice-campeãs em competição internacional de Beach Tennis

O Radar Sports, em Gravataí, recebeu na última semana algumas das principais duplas de Beach Tennis do cenário nacional, além de outros países. As competições valeram pontos para o Ranking Internacional da modalidade (ITF).

Entre sexta-feira (29/08) e domingo (31/08), foi disputado BT50 Gravataí. No Feminino, 15 duplas entraram em busca no título. Entrando direto nas quartas de final, as osorienses Isabelli Camargo e Julia Simoni chegaram até a grande decisão, onde foram derrotadas para as irmãs Giovana e Isadora Trusz pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 6×4 e 6×3. Após o jogo, ambas as atletas de pronunciaram sobre o resultado:

“Foi uma semana especial e de muito aprendizado. Sabíamos que não estávamos no nosso melhor, mas tivemos a paciência e a força para crescer a cada jogo. Fomos evoluindo juntas, encontrando o ritmo, acreditando uma na outra e chegando até a final. Foi a minha primeira final de BT50 e com certeza uma experiência marcante, que vai me motivar ainda mais a continuar trabalhando e melhorando. O vice-campeonato tem um sabor diferente, porque mostra que estamos no caminho certo e que o trabalho sempre traz resultados. Seguimos em frente, com mais confiança e vontade de buscar muito mais”, declarou Isabelli Camargo.

Atleta osoriense Isabelli Camargo.

“Esse torneio foi um marco muito importante e especial para mim. Estar na minha primeira final de BT50 foi muito emocionante e me deu ainda mais motivação pra seguir evoluindo e buscando resultados ainda maiores. Venho treinando bastante para evoluir e conquistar cada vez mais objetivos, e ver esse esforço se transformando em resultado é muito gratificante! Agora é seguir com confiança, procurar evoluir cada vez mais, e com foco no que ainda está por vir”, disse Julia Simoni.

Atleta osoriense Julia Simoni.

OUTROS RESULTADOS

Esse foi o segundo troféu levantado pela dupla de Osório em Gravataí, visto que, na terça (26/08), elas haviam conquistado o vice-campeonato no BT10 Gravataí 1, sendo derrotadas na final por Mariana Widholzer e Vanessa Cunha também por 2 a 0, com um duplo 6×2. Já no BT10 Gravataí 2, Belli e Julia caíram na semifinal para Vanessa Cunha e Daniela Bozko, pelo placar de 2 a 0 (duplo 7×5), dupla que acabou vencendo a competição.

