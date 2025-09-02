Operação fiscaliza estabelecimentos da região

Uma Operação foi deflagrada durante a última sexta-feira (29/08), com objetivo de combater o crime de abigeato, assim como a comercialização irregular desse tipo de carne. A ação contou com a participação de aproximadamente 500 agentes da Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC) e da Vigilância Sanitária.

Ao todo, 103 veículos foram abordados nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Gravataí e Glorinha, com 182 pessoas identificadas. Foram apreendidos 120,4 quilos (kg) de carne e outros alimentos impróprios para consumo, sendo 53,9kg em Gravataí e 66,5kg em Glorinha. Já em SAP, foram fiscalizados três estabelecimentos, não havendo registro de irregularidades.

No final da Operação, os proprietários dos locais foram autuados, tendo os produtos recolhidos para descarte.

CRÉDITOS: BM