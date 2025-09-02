Obras do prédio do Sesc devem iniciar no segundo semestre

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior recebeu em seu Gabinete na sexta-feira (29/08), a visita do presidente do Sindilojas e 1º presidente da Fecomércio, Joel Dadda. O encontro serviu para discussão da construção do prédio do Serviço Social do Comércio (Sesc), obra que irá gerar 80 empregos diretos.

Ainda na última sexta, equipes da Secretaria Municipal de Obras fecharam o terreno em frente à sede da prefeitura, o qual é utilizado como estacionamento. A obra será realizada pela empresa R2 Engenharia Ltda. A previsão é de que os trabalhos iniciem entre o final de setembro e o início de outubro, com conclusão prevista para ocorrer em até 24 meses (dois anos).

Empreendimento localizado em frente a prefeitura de Osório contará com cerca de 4,6 mil m2 e investimento de R$ 31,64 milhões.

Ao todo, o Sesc-RS irá investir o valor de R$ 31.640.000,00 (trinta e um milhões seiscentos e quarenta mil reais). O empreendimento terá 4.593,73 metros quadrados (m2) e contará com três pavimentos. Segundo o projeto, está prevista a construção de uma Escola de Educação Infantil (EEI), uma piscina semiolímpica, uma praça infantil com piso especial, uma academia, salas multiuso, entre outros espaços.

Também será construído um auditório com capacidade para 550 lugares, o qual será utilizado em parceria com o Executivo osoriense. Essa é uma das contrapartidas previstas devido a doação do terreno por parte da prefeitura local. Além disso, o Sesc irá disponibilizar vagas para pessoas de baixa renda nos seguintes cursos: Ensino Médio – EJA (100%); Educação Infantil (30%); Maturidade Ativa (30%) e Natação Iniciação Esportiva (10%).

Previsto para iniciar até o início de outubro, obras do Prédio do Sesc devem ser concluídas até 2027.

CRÉDITOS: PMO