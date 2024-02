Sindicato dos Servidores Municipais se reúne com prefeito

OSÓRIO – Nesta semana, o prefeito Roger Caputi recebeu em seu Gabinete membros da direção do Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Osório (SSPMO), acompanhados da sua Assessoria Jurídica. A reunião, que contou com a presença dos secretários Eduardo Renda (Administração) e Renato Ferrari (Finanças), além do vice-presidente do Legislativo, João Pereira, discutiu diversos assuntos, incluindo a reposição salarial deste ano.

No encontro, a Administração local destacou as dificuldades financeiras do município, as quais serão detalhadas em uma futura Audiência Pública, que será realizada na Câmara de Vereadores, ainda sem data marcada. Ainda durante a reunião, foi proposta por parte do Executivo a variação da inflação como índice. Além disso, o prefeito Roger comprometeu-se a revisitar os dados financeiros e comunicar o índice final nas próximas semanas.

Por fim, a prefeitura ainda irá analisar outras demandas do SSPMO, como reajuste do vale-alimentação, revisão do LTCAT com novo laudo, vantagens temporais para servidores da saúde e segurança pública (Lei Complementar n° 191/22), além da criação de um auxílio-saúde para aposentados.