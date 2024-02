Suspeito de envolvimento no assalto a malote de dinheiro é preso

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) segue as investigações para tentar identificar os indivíduos que roubaram um malote de dinheiro no Centro da cidade. O crime ocorreu no último dia 22 de dezembro. Na ocasião, homens armados teriam cortado à frente de um Ford Ecosport.

De acordo com as imagens de câmeras de segurança, o grupo desceu do carro, rendeu o motorista e pegaram malotes com dinheiro que estava no automóvel. Um motociclista, que vinha logo atrás, também acabou sendo rendido pelos assaltantes, tendo seus pertences roubados. Não bastasse isso, o homem teve que deitar no chão, sendo agredido com chutes por uns dos criminosos.

Logo após, o grupo fugiu pelas ruas do município, parando na Rua Pedro Lessa Cirne, no bairro Caiu do Céu. Lá, os bandidos abandonaram o Fox e pegaram um BMW X1, dando sequência a fuga. O caso foi registrado na Delegacia da cidade e a Polícia deu início as buscas pelos assaltantes.

Durante uma ação realizada na manhã de terça-feira (20), a PC conseguiu prendeu um suspeito de envolvimento no crime. A prisão aconteceu em Sapucaia do Sul, na região Metropolitana. O sujeito, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Conforme o delegado João Henrique Gomes, responsável pelo caso, as investigações continuam e novas ações como essa não estão descartadas.

OUTRA PRISÃO

Também em Sapucaia do Sul, a Polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento no assalto de veículos no município. O indivíduo, que também não teve a identidade divulgada, foi detido em posse de duas armas de fogo. Durante a ação também foram apreendidas munições e uma porção de maconha. É válido ressaltar que as duas prisões não têm nenhuma relação.