Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião para combater o Aedes Aegypti

OSÓRIO – A proliferação do Aedes Aegypti, mosquito hospedeiro do vírus transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika, vem sedo motivo de alerta e preocupação em todo o RS. E, no município osoriense não é diferente. Na manhã de terça-feira (20), foi realizada uma reunião para a elaboração de ações que serão desenvolvidas em prol do combate ao mosquito.

O encontro foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e foi conduzido pela médica Veterinária da Vigilância Sanitária e Ambiental, Anne Marth. Presente na reunião, o secretário de Saúde Danjo Renê alertou para o aumento de focos do Aedes na cidade e pediu que a população se previna, não deixando água parada. Além de Danjo, a atividade contou com a presença do coordenador do Jogue Limpo com Osório, Aluízio Verdinho, além de servidores da Secretaria de Saúde.

SITUAÇÃO

Ao todo, 466 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul estão infestados com o Aedes. Até o momento, foram registradas seis mortes por dengue no RS, sendo três no município de Tenente Portela, na região Noroeste do Estado. Até quinta (22), foram registradas 13.159 notificações, sendo aproximadamente 6,4 mil casos confirmados. Os números são 12 vezes maiores que o registrado no mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 263 casos. Além disso, outros 4.643 casos seguem em investigação.

No Litoral Norte foram confirmados 15 casos, sendo quatro em Santo Antônio da Patrulha e Torres, três em Tramandaí, dois em Capão da Canoa e um em Maquiné e Três Cachoeiras. Além disso, 49 notificações seguem sendo investigadas, sendo 16 somente em Osório. A cidade soma 32 notificações, sendo que 16 já foram descartadas. Os outros municípios com casos em investigação são: Arroio do Sal, Caraá, Imbé, Morrinhos do Sul, Palmares do Sul, Tavares, Torres e Tramandaí.