Romaria ao Santuário Nossa Senhora das Lágrimas segue até a próxima quarta-feira

Teve início no último domingo (18), a 131ª Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas, em Caraá. Com o tema: ‘Nossa Senhora das Lágrimas, Avançando Juntos ao Caminho’, a Romaria seguirá até a próxima quarta-feira (28). Lembrando que a Romaria marca os 43 anos de criação do Santuário Nossa Senhora das Lágrimas, localizado no Alto Caraá.

Durante os 10 dias de celebrações, serão realizadas ao todo 23 Missas. Durante toda a semana, as Missas ocorrerão sempre às 20h, com exceção desta sexta (23), quando haverá uma segunda Missa às 23h para receber os peregrinos. A intensificação da programação ocorrerá neste final de semana, quando haverá mais horários de celebrações, culminando no Dia de Nossa Senhora das Lágrimas, que acontece em 28/02. A programação completa da Romaria está disponível no site da Diocese de Osório .

Além das celebrações, estão sendo disponibilizados aos romeiros espaços para Confissões espirituais e Bênçãos. As confissões ocorrem em duas Capelas da Reconciliação localizadas ao fundo da igreja do Santuário, à direita. Também há uma loja de artigos religiosos, assim como a disponibilidade de locais para a aquisição de lanches.

Para atender melhor os romeiros que permanecerão no Santuário nos dias de maior movimento, haverá uma Praça de Alimentação no Salão, onde serão servidos galeto, salsichão, cuca e pão. Já no domingo (25), haverá a realização de um Churrasco, ao meio-dia. As formas de pagamento aceitas em todos os caixas, loja e comercialização de alimentos e bebidas, serão por meio de cartão de débito e crédito, PIX, QRCode e dinheiro em espécie.

ORIENTAÇÕES

– Não será permitido acampamento por mais de um dia nem a realização de churrascos ao ar livre no Santuário;

– A venda de qualquer produto dentro do Santuário é estritamente proibida;

– Todos os frequentadores estão sujeitos à fiscalização dos seguranças, da prefeitura (de Caraá) e da Brigada Militar (BM).

Padre Laudemir deu a Benção aos ciclistas que foram até a Paróquia.

TRANSPORTE

Haverá uma lotação saindo na Rodoviária Velha de Osório no sábado (24), às 8h, com retorno após a Missa das 9h. Já no domingo (25), o ônibus sairá em dois horários: às 8h e 10min e 14h. Além disso, haverá uma excursão no dia 28, também com saída da Rodoviária Velha da cidade, a partir das 14h, com retorno após a procissão. O valor da passagem será de 15 reais. Mais informações podem ser obtidas no Whatsapp: (51) 99148-7575.