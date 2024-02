Rodeio de Passinhos contou com cerca de 500 competidores

OSÓRIO – Entre os dias 16 e 18 de fevereiro, ocorreu a XI (décima primeira) edição do Rodeio Crioulo do Distrito de Passinhos. O evento foi realizado pelo Piquete de Laçadores (PL) Mathias Velho Pacheco e contou com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Presente no evento, o prefeito Roger Caputi destacou a organização do Rodeio, que atraiu pessoas de todo o Estado. Aproximadamente 500 competidores participaram das provas de laço, sendo distribuída uma premiação de mais de 50 mil reais (veja lista dos campeões no final da matéria).

Além das provas, houve a realização do 7º Rainha do Laço do Litoral Norte, tendo como vencedora do concurso Eduarda Cunha, que conquistou o título pela segunda vez. “Muito orgulho e sensação de dever cumprido, após tantos meses de muita correria. Obrigada Deus pelo final de semana, pelas amizades, pela família e pelas bençãos que me proporcionou”, declarou Eduarda.

Eduarda Cunha foi a campeã do 7º Rainha do Laço do Litoral Norte.

Já a parte musical, ficou por conta do grupo Bailaço e do JJSV, que colocaram todo mundo para dançar. “Estou muito feliz por estar presente em mais uma edição deste Rodeio, que é importantíssimo para o distrito, pois além proporcionar dias de lazer para aqueles que gostam da lida campeira também movimenta a economia local”, declarou Roger. Além do chefe do Executivo osoriense, estiveram presentes outras autoridades, incluindo o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), o coordenador da 23ª Região Tradicionalista (RT) Rosimar Ferreira, o subprefeito de Passinhos Valmor Ribeiro, o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pellegrini, o presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon, e os vereadores Ed Moraes e João Pereira (ambos do MDB).

VENCEDORES DO XI RODEIO DE PASSINHOS

Laço Vaqueano – Nico Barbosa

Laço Veterano – Sérgio Noraqui

Laço Patrão e Capataz (duplas) – Evaldo e Evilasio Rosa

Laço Sênior (duplas) – Sinval Rosa e Caçapa

Laço Guri – Bernardo Passos

Laço Irmão (duplas) – Augusto e Matheus Schaeffer

Laço Pai e Filho (- 12 anos) – Adair e Davi de Jesus

Laço Pai e Filho (+ 12 anos) – Leandro Reis e Bruna Teixeira

Laço Prendinha – Eduarda Vargas

LAÇO PRENDA

Força A – Eduarda Cunha

Força B – Raica Santos

LAÇO DUPLO OFICIAL

Força A – Giovani Vaqueiro e Luan Silveira

Força C – Duda Altenhofen e Tiago Rosa

Força D – Domingos Brum e Sandrigo

DUPLAS

Força A – Ramon Barbosa e Leonardo Jacobi

Força B – Cristopher e Gabriel Silva

LAÇO QUARTETO

Força B – Guilherme Machado, Gabriel Machado, Douglas Júnior e Willian Nunes

Força C – Adilson Pereira, Ítalo Moreto, Diogo Santos e Duduca

TAÇA CASA DE CARNES LITORAL E FAZENDA JA

Força A – Luis Pedro e Camarguinho

Força B – Gilbran Bandas e Guilherme Zimer