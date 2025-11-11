Sessão da Câmara terá votação de seis Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (11) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de seis Projetos de Lei (PLs), incluindo os de nos 134 e 135/2025. Ambos os textos são de autoria dos vereadores do PDT Ricardo Bolzan e Rossano Teixeira.

Os Projetos instituem, respectivamente, o Dia Municipal da Pessoa Surda e a Semana Municipal de Conscientização e Educação da Língua de Sinais. Os PLs, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

