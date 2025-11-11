Sessão da Câmara terá votação de seis Projetos de Lei

Sessão da Câmara terá votação de seis Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (11) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de seis Projetos de Lei (PLs), incluindo os de nos 134 e 135/2025. Ambos os textos são de autoria dos vereadores do PDT Ricardo Bolzan e Rossano Teixeira.

Os Projetos instituem, respectivamente, o Dia Municipal da Pessoa Surda e a Semana Municipal de Conscientização e Educação da Língua de Sinais. Os PLs, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (7).

CRÉDITO: Ascom CMVO

Prefeitura inicia manutenção em Atlântida Sul

Prefeitura inicia manutenção em Atlântida Sul

Play Sand recebe competição de Beach Tennis

Play Sand recebe competição de Beach Tennis

Ginásio do Cirão receberá competição de Vôlei

Ginásio do Cirão receberá competição de Vôlei