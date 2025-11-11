Soraia Hanna lançará livro sobre reputação e gestão de crises

A jornalista Soraia Hanna, sócia-diretora executiva da Critério – Resultado em Opinião Pública, autografa neste sábado (15), na Feira do Livro de Porto Alegre, seu livro ‘Gerindo crises, construindo reputação’. O lançamento ocorrerá às 18h, na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho.

Na obra, Soraia compartilha técnicas e aprendizados dos seus mais de 25 anos de trajetória na comunicação do setor público e privado, tendo atuado em quatro governos estaduais e, hoje, como uma das sócias da Critério — uma das principais operações de gestão de reputação no Brasil. O livro é uma publicação da Critério Editorial e Editora AGE.

CRÉDITO: Karine Viana