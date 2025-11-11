Quatro traficantes são presos na região

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na madrugada de sábado (8), quatro pessoas foram presas na região. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e ocorreram durante ações nos municípios de Torres e Tramandaí.

Em Torres, um automóvel Renault Sandero foi abordado após tentar fugir de abordagem policial. Durante buscas no veículo os brigadianos encontraram 15 porções de maconha e 16 porções de cocaína. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos um caderno de anotações sobre o tráfico, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 47 anos, que estavam no carro foram detidos.

Ainda em Torres, um indivíduo de 25 anos foi preso em uma loja de conveniência no Centro da cidade carregando cinco munições calibre nove milímetros (mm), uma porção de haxixe, dois cigarros de maconha, nove porções de cocaína e 12 compridos de ecstasy. Conforme a BM, o sujeito, já tinha antecedentes por lesão corporal e roubo, possuía um mandado de prisão em aberto.

Ação no Centro de Torres apreendeu munições e dezenas de porções de drogas.

Já em Tramandaí, os agentes da Força Tática do 2º BPAT foram acionados após receberem informações de que um imóvel estava sendo utilizando como ponto de tráfico. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde confirmaram o crime. Na casa os PMs apreenderam uma garrucha calibre 28mm e uma porção de maconha. Um homem de 18 anos, com passagens por tráfico, foi preso em flagrante.

Todos os criminosos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Homem foi preso em Tramandaí em posse de uma arma e uma porção de maconha.

CRÉDITOS: BM