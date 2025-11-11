Professora é condenada a 14 anos de prisão por estuprar adolescente

Uma professora de Capão da Canoa foi condenada a 14 anos de prisão após ter estuprado um adolescente. A vítima, na época com 13 anos, trata-se de um aluno da mulher. O crime teria ocorrido por quase um ano, tendo durado até o final de 2024. Conforme a investigação, a ré se aproveitou da condição de professora para manter o relacionamento abusivo com o estudante. Mesmo com a Escola desconfiando da atitude de ambos, o caso só veio à tona após os pais do menor terem acesso a mensagens trocadas entre eles.

Além da condenação, a mulher acabou sendo destituída do seu cargo. A decisão foi promulgada pelo juiz da Comarca de Capão, Leandro da Rosa Ferreira, no dia 02 deste mês. De acordo com o Ministério Público do Estado (MP-RS), proponente do processo, a condenada poderá recorrer da decisão.