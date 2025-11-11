Prefeitura inicia manutenção em Atlântida Sul

OSÓRIO – Com a proximidade da temporada de Verão, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deu início ao trabalho de manutenção na Orla de Atlântida Sul. Os trabalhos foram vistoriados pelo comandante da Pasta, o secretário Beto Gueiê.

Na semana passada, equipes realizaram a colocação de contenção em tubos de concreto, refazendo parte do calçadão danificado devido as ressacas que atingiram a Costa recentemente. Já na segunda-feira (10), os funcionários da prefeitura começaram o serviço de capina e limpeza.

O cronograma da Secretaria de Obras ainda prevê a pintura dos seis quiosques fixos junto à Avenida Beira-Mar, a manutenção das passarelas de acesso à praia, bem como as casinhas dos guarda-vidas. Além disso, também haverá a troca de luminárias, com colocação de lâmpadas de LED, assim como a pintura de meio-fio e a manutenção do calçamento de pedra das ruas.

CRÉDITO: PMO