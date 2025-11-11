Play Sand recebe competição de Beach Tennis

OSÓRIO – A Play Sand Sports realizou durante o sábado (8), o Torneio de Encerramento de 2025. A competição de Beach Tennis recebeu dezenas de duplas da região. As partidas da categoria B/C foram realizadas em set único de seis pontos. Em caso de empate em 5 a 5, o jogo iria até 7. Já se ficasse empatada em 6 a 6, o vencedor seria conhecido em um Tie Break até 7 ou dois pontos de diferença (8×6, 9×7, 10×8, etc).

Após grandes partidas, as melhores duplas foram premiadas com troféus e brindes. No naipe Feminino, o título foi decidido entre Grazi Negruni e Vanessa Almeida Vs Cheila Dias e Júlia Cardozo. Vanessa e Grazi começaram quebrando o serviço, fazendo 1 a 0 no ataque na diagonal de Vanessa quase em cima da linha. No game seguinte, Vanessa fez 2 a 0, confirmando o ponto em um ace.

Após o início ruim, Cheila e Júlia reagiram e buscaram a virada. Júlia atacou e Vanessa devolveu para fora, cedendo o 2 a 1. O empate veio no saque para fora de Grazi: 2 a 2. Já na parcial seguinte, Júlia acertou um ataque na paralela para fazer o 3 a 2. No sexto game, Vanessa voltou a confirmar o serviço, fazendo 3 a 3, com um lobe que encobriu Júlia.

Com o jogo novamente em igualdade, Grazi e Vanessa voltaram a tomar conta da partida. Na sétima parcial, Júlia sacou e Grazi devolveu na diagonal, fazendo o 4 a 3. Após belo rali no oitavo game, Grazi mandou uma curta e Cheila devolveu para fora, cedendo o 5 a 3. Já na nona parcial, Vanessa atacou e Júlia devolveu para fora, cedendo o 6 a 3, ponto que confirmou a vitória e o título da B/C Feminina para Grazi e Vanessa.

MASCULINO B/C

Após grandes jogos, a final foi decidida entre Renato Witt e Luiz Kitayama (Japa) Vs John Hoffmann e Taisson Maciel. Aproveitando os erros adversários, principalmente de John, Witt e Japa fizeram 2 a 0. Depois de verem a dupla adversária descontar, Witt e Japa voltaram a abrir vantagem no placar. Com Japa soltando o braço no saque, a dupla fez 3 a 1 graças a um ace. No game seguinte, Japa mandou um smash e Taisson devolveu para fora, cedendo o 4 a 1. Já na sexta parcial, após bom rali, John atacou e Renato defendeu com uma bela devolução, fazendo 5 a 1.

No tudo ou nada, Taisson e John tentaram uma reação. Eles descontaram para 5 a 2, no ataque na paralela de Taisson. Em um game equilibrado, Japa tentou fazer a diferença no saque, mas no No-Ad (ponto decisivo), John fez 5 a 3 com uma largada na diagonal. Na parcial seguinte, Taisson e John venciam por 40×15, porém acabaram tomando o empate, na bola acelerada de Witt. Na sequência, John sacou, Renato devolveu e John mandou para fora, cedendo o 6 a 3, ponto que confirmou a vitória e o título da Masculina B/C para Witt e Japa.

Pódio Masculino B/C: Vices Taisson e John e campeões Witt e Japa.

CRÉDITOS: Divulgação