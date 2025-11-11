Operação policial apreende armas e munições

A Polícia Civil (PC), em parceria com a Brigada Militar (BM), deflagrou na manhã de quinta-feira (6), a Operação Imperium. A ação realizada nos municípios de Mostardas e Tavares visa o combate ao crime de abigeato. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam sete armas, incluindo cinco espingardas, além de 64 munições, uma balança portátil e dois aparelhos celulares. No final, cinco pessoas foram presas. Todas elas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

CRÉDITO: BM