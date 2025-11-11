Litoral Norte registra queda na criminalidade em outubro
O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) divulgou na quinta-feira (6), os dados criminais da região referentes ao último mês. Conforme o CRPO, em comparação com outubro do ano passado, houve uma queda nos números, não havendo registro de roubo a estabelecimentos comerciais.
O roubo a pedestres teve redução de 73%, enquanto que o furto de veículos caiu pela metade, passando de 16 para oito. Também mostraram queda significativa os crimes de roubo de veículos (−33%) e furto qualificado (−20%). Já o número de homicídios dolosos caiu 12,5%.
OUTROS DADOS
Durante o mês de outubro, o CRPO Litoral atendeu 3.812 ocorrências e realizou 357 barreiras policiais na região. Ao todo, foram abordados 4.621 veículos e identificadas 10.722 pessoas. Os Policiais Militares (PMs) efetuaram 231 prisões. Dessas, 191 foram em flagrantes. Já os outros 41 detidos estavam foragidos da Justiça. Além disso, foram expelidos 69 Termos Circunstanciados por diferentes irregularidades. Ao longo das ações, os brigadianos apreenderam mais de 567,5 quilos (kg) de entorpecentes, 14 armas, munições, entre outros objetos, assim como uma quantia em dinheiro.
Para o comandante do CRPO Litoral, o coronel Artur Marques de Barcellos, os resultados são reflexo da atuação conjunta do efetivo e das operações permanentes: “Nosso objetivo é intensificar a presença policial para que a população sinta os efeitos positivos na sua segurança diária”, declarou o coronel Barcellos.
CRÉDITOS: BM