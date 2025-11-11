Ginásio do Cirão receberá competição de Vôlei

Ginásio do Cirão receberá competição de Vôlei

OSÓRIO – O Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão) receberá no próximo sábado (15), a Copa Osório de Voleibol. O evento esportivo será organizado pelo Vôlei Osório e contará com apoio da prefeitura local, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer. A competição em formato quadrangular reunirá quatro equipes: APAV (Canoas), Online (Novo Hamburgo), Via Vôlei (Tramandaí) e Vôlei Osório. Os jogos terão início às 8h, com a disputa do Sub-16 Feminino. Já na parte da tarde, vão ser realizadas as partidas do Sub-19 Masculino. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.

PRESENÇA ILUSTRE

Quem for ao Ginásio do Cirão poderá conhecer Gustavo Endres. O ex-jogador de Vôlei é coordenador do time da APAV e confirmou presença no vento. Gaúcho de Passo Fundo, Gustavo, assim como o irmão Murilo, teve uma carreira multicampeã no esporte. Com a camisa da seleção brasileira ele conquistou um ouro e uma prata nos Jogos Olímpicos, dois ouros no Mundial, além de dois ouros, uma prata e um bronze nos Jogos Pan-Americanos e seis títulos da Liga Mundial, isso sem contar outros campeonatos, além das conquistas por clubes.

Multicampeão na modalidade, Gustavo Endres confirmou presença no evento.
Multicampeão na modalidade, Gustavo Endres confirmou presença no evento.

CRÉDITOS: Divulgação

Sessão da Câmara terá votação de seis Projetos de Lei

Sessão da Câmara terá votação de seis Projetos de Lei

Prefeitura inicia manutenção em Atlântida Sul

Prefeitura inicia manutenção em Atlântida Sul

Play Sand recebe competição de Beach Tennis

Play Sand recebe competição de Beach Tennis