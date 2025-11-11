Ginásio do Cirão receberá competição de Vôlei

OSÓRIO – O Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão) receberá no próximo sábado (15), a Copa Osório de Voleibol. O evento esportivo será organizado pelo Vôlei Osório e contará com apoio da prefeitura local, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer. A competição em formato quadrangular reunirá quatro equipes: APAV (Canoas), Online (Novo Hamburgo), Via Vôlei (Tramandaí) e Vôlei Osório. Os jogos terão início às 8h, com a disputa do Sub-16 Feminino. Já na parte da tarde, vão ser realizadas as partidas do Sub-19 Masculino. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.

PRESENÇA ILUSTRE

Quem for ao Ginásio do Cirão poderá conhecer Gustavo Endres. O ex-jogador de Vôlei é coordenador do time da APAV e confirmou presença no vento. Gaúcho de Passo Fundo, Gustavo, assim como o irmão Murilo, teve uma carreira multicampeã no esporte. Com a camisa da seleção brasileira ele conquistou um ouro e uma prata nos Jogos Olímpicos, dois ouros no Mundial, além de dois ouros, uma prata e um bronze nos Jogos Pan-Americanos e seis títulos da Liga Mundial, isso sem contar outros campeonatos, além das conquistas por clubes.

