Dois homens são presos durante Operação

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última quinta-feira (6), a Operação Fake Faction (Falsa Facção). A ação teve como alvo uma quadrilha responsável pelos crimes de extorsão e fraudes virtuais. De acordo com a PC, o grupo simulava ser ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) para ameaçar e extorquir vítimas em todo o país.

As investigações tiveram início em janeiro de 2024, após um morador de Brasília (DF) ter informado a Polícia que havia caído no golpe. A vítima relatou aos policiais que após acessar um site falso de acompanhantes, passou a receber mensagens dos indivíduos, os quais exigiam dinheiro para não o matar. Com medo, o homem chegou a transferir cerca de mil reais para a facção antes de procurar a PC. Após conseguir ter acesso as contas bancárias do grupo, a Polícia identificou um movimento de pelo menos R$ 2,6 milhões. Ao que tudo indica, o montante era utilizado para lavagem de dinheiro com intuito de encobrir a realização de outros crimes.

OPERAÇÃO – Foram cumpridos 14 mandados, sendo três de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. Os trabalhos foram realizados sete cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incluindo Arroio do Sal, Tramandaí e Torres. Já em Osório, dois homens foram presos. Eles foram ouvidos e encaminhados ao sistema prisional.