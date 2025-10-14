Sessão da Câmara terá votação de quatro Projetos

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (14) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de quatro Projetos de Lei (PLs), incluindo o de no 124/2025. De autoria dos vereadores Professora Isabel (PT), Ricardo Bolzan (PDT) e Rosi Jardim (PDT), o texto instituí o Programa Municipal de Orientação Sobre a Síndrome de Down e dá outras providências.

O PL, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (17).

CRÉDITO: Ascom CMVO