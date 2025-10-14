Proprietário de comércio de bebidas é preso

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins (Decon), deflagrou na sexta-feira (10), a Operação Dose Letal. A ação visa o combate a comercialização de bebidas alcoólicas com metanol, fator que tem sido recorrente em diferentes estados do país.

Os agentes fiscalizaram locais de distribuição de bebidas com intuito de identificar produtos sem procedência, preços incompatíveis com o mercado e com rótulos e lacres falsificados. No município, os policiais prenderam o proprietário de um estabelecimento comercial. No local, foram apreendidas 104 garrafas de bebidas. Conforme a PC, ao menos 16 delas estavam alteradas. Todo o material será analisado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) para identificar qual a mistura utilizada na falsificação.

O empresário preso foi ouvido na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de falsificação, corrupção e adulteração e/ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Vale ressaltar que a Polícia não divulgou o nome do preso e nem o comércio envolvido.

A população pode colaborar com as investigações por meio dos canais de denúncia da Polícia Civil, do Procon e da Vigilância Sanitária. Todas as informações são tratadas de forma sigilosa. Os órgãos de Segurança ainda orientam para que as pessoas:

– Comprem bebidas apenas de fontes confiáveis e estabelecimentos regulares;

– Verifiquem lacres, rótulos, selos fiscais e notas fiscais;

– Desconfiem de preços muito abaixo do mercado ou bebidas com rótulos irregulares.

Em caso de suspeita, não consuma o produto e comunique imediatamente às autoridades.

CRÉDITO: PC