Prefeito Romildo reassume comando do Executivo osoriense

OSÓRIO – Após 15 dias afastados devido a um procedimento médico, o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior retornou ao comando da prefeitura na última sexta-feira (10). Durante seu período de afastamento, o chefe do Executivo local teve o seu cargo ocupado pelo vice-prefeito Ed Moraes, que ficou com prefeito em exercício. Ainda na sexta, ambos estiveram reunidos para tratarem do que foi realizado por Ed enquanto Romildo esteve fora, assim como o que será feito nos próximos dias.

CRÉDITO: PMO